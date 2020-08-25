Ковалёв: проявился класс СКА, но «Куньлунь» собрал команду десять дней назад
Главный тренер китайского клуба «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв поделился впечатлениями от проигранного матча с петербургским СКА (0:2).
«Проявился класс СКА, но наша команда собрана десять дней назад. Учитывая это, мы показали себя очень достойно. Рад за наших ребят.
Ситуация у нас действительно очень непростая. Мы сыграли перед турниром имени Пучкова только с «Витязем», собрать команду за такое короткое время нелегко. Однако у меня очень хороший тренерский штаб, коллеги много где поиграли, у них большой опыт. Уверен, справимся. Конечно, работы предстоит очень много, в целом мы пока не очень понимаем, как будет выглядеть наша команда к старту регулярного чемпионата», — цитирует Ковалёва официальный сайт КХЛ.
- 25 августа 2020
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