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Брагин: у Аскарова было немного работы, но он проявил себя надёжно

Брагин: у Аскарова было немного работы, но он проявил себя надёжно
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер петербургского СКА Валерий Брагин поделился впечатлениями от выигранного матча с китайским «Куньлунь Ред Стар» (2:0).

«Мы провели пятый матч за семь дней. Напряжённый график, поэтому используем глубину состава, даём некоторым хоккеистам отдыхать. Все сегодня отработали на площадке неплохо. По итогам матча гораздо больше положительных впечатлений, чем отрицательных. Нам очень важно сейчас следить за физическим состоянием каждого игрока. Ротацию проводим целыми пятёрками: сегодня не играли одни, завтра отдохнут другие.

Аскаров провёл полный матч, но работы было немного? Вы правы, нагрузка выпала небольшая, но в тех моментах, которые были, он проявил себя хорошо, надёжно», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

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