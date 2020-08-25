Минское «Динамо» заключит однолетний контракт с защитником «Миннесоты» Менеллом

Как стало известно «Чемпионату», минское «Динамо» заключит однолетний контракт с защитником системы «Миннесоты Уайлд» Брэннаном Менеллом. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
23-летний американский хоккеист в прошедшем сезоне провёл пять матчей за основную команду «Миннесоты», не сумев набрать очков при показателе полезности "+1". В 57 матчах за фарм-клуб «Айова» в Американской хоккейной лиге Менелл записал на свой счёт 47 (5+42) очков при показателе полезности "+8" и 36 минутах штрафного времени.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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