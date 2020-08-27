Кутюр сообщил, что его ударили за упоминание имени Трампа. Позже хоккеист извинился

Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр сообщил, что его ударили за то, что он говорил о голосовании за Республиканскую партию и упомянул президента США Дональда Трампа.

«Я провёл прошлую ночь в Торонто. Я говорил о голосовании за Республиканскую партию и упомянул имя Дональда Трампа. Меня ударили. Неужели это то, к чему мы идём? Если ты голосуешь, ты злодей? Это неправильный мир. Я сказал, что мой отец был офицером полиции, и я «проголосовал бы» за республиканцев, если бы мог», – написал Кутюр, являющийся гражданином Канады.

Впоследствии хоккеист удалил своё сообщение в «Твиттере» и извинился за то, что написал этот пост.

«Я долго думал, стоит ли ещё что-то говорить по этому поводу. Поскольку многое из того, что я написал в «Твиттере», было вырвано из контекста, я решил уточнить. Приносить политику на мою платформу неправильно. Несмотря на то что сегодня у меня не получилось хорошо выразить свои мысли, я верю, что каждый имеет право на собственный голос и мнение. Но независимо от того, во что кто-то верит – и чтобы прояснить — я не верю в Дональда Трампа, насилие – это не ответ, оно ничего не решает.

Я сожалею о решении рассказать об этом инциденте. Я приношу свои извинения «Сан-Хосе», а также моей семье за то, что им пришлось иметь с этим дело. Я придерживаюсь высоких стандартов и прошу прощения за любые мои комментарии, которые были плохо сформулированы и не отражают мои истинные чувства или убеждения», – написал форвард.