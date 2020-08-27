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Купер – о беспорядках в США: убеждён, что однажды все придут к согласию

Купер – о беспорядках в США: убеждён, что однажды все придут к согласию
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал решение НХЛ проводить матчи по расписанию, несмотря на массовые беспорядки в США и бойкоты в других спортивных лигах.

«Я являюсь частью профессиональной лиги, вижу, что все профессиональные лиги делают много хорошего. Я смотрю на стадион и вспоминаю, как пришёл сюда в первый раз, вспоминаю яркую и трогательную речь Мэтта, о которой до сих пор говорят ребята.

К сожалению, мы не в состоянии контролировать некоторые вещи, которые происходят в мире. Я убеждён, что однажды все придут к согласию. Это относится к спорту, бизнесу, ко всем областям человеческой жизни. Можно говорить, что НХЛ опережает или отстает от других, но лига сделала много хорошего в разных областях. Нам нужно и здесь поработать. Я уверен, что так оно и будет», – приводит слова Купера пресс-служба лиги.

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