Барри Тротц: спорт не должен останавливаться, чтобы у игроков была платформа высказаться

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц выразил мнение о бойкоте спортивных соревнований в связи с протестами в США.

«Мы провели с командой разговор о ситуации с бойкотом. Я доверяю группе игроков и в этом отношении они превосходны. Они понимают важность плей-офф, но также они осознают, что сейчас происходит в мире. Спортсмены вчера прекрасно высказались, они использовали свою платформу.

Я только что услышал, что НБА продолжит играть, и я считаю, что все виды спорта поступить таким же образом. Потому что, в каждом виде спорта у всех есть право высказаться. Как и у знаменитостей. Однако если вы хотите, чтобы проблема стояла во главе угла, у этих спортсменов есть отличная платформа, чтобы об этом говорить. Продолжайте играть и выражайте свои мысли», — приводит слова Троцта Sportsnet.

23 августа в США вспыхнула новая волна протестов после того, как полицейские города Кеноша (штат Висконсин) несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.