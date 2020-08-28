Кадри, Шаттенкирк, Ли и другие игроки НХЛ выступили с общим заявлением против расизма

Ведущие игроки Национальной хоккейной лиги выступили с совместным заявлением в поддержку борьбы против расизма.

Хоккеисты сообщили, что готовы объединить усилия в целях общей борьбы с расизмом. В акции приняли участие форвард «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри, защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кевин Шаттенкирк, капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли и другие.

В последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня.