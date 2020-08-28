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Хара — о событиях в США: нужно сделать шаг назад, задуматься и понять, что происходит

Хара — о событиях в США: нужно сделать шаг назад, задуматься и понять, что происходит
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Бостон Брюинз» Здено Хара высказался по поводу переноса ближайших матчей плей-офф НХЛ, вызванных выстрелами в чернокожего мужчину в штате Висконсин.

«Нужно правильно провести эти дни. Нужно сделать шаг назад, задуматься и понять, что происходит. В США есть проблема, и ведущие лиги правильно поступили. Они обращают внимание людей на необходимость перемен. Всё начинается с разговоров и поступков, которые за ними последуют», – цитирует Хара пресс-служба НХЛ.

В последние дни США охватила новая волна протестов, вызванная действиями полицейских в городе Кеноше (штат Висконсин), 23 августа несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня.

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