Оберг: мне нравится всё, что вижу вокруг себя в «Тракторе». У нас отличная команда

Нападающий «Трактора» Понтус Оберг поделился ожиданиями от дебютного сезона в Континентальной хоккейной лиге.
«Конечно, такая подготовка сильно отличается от того, то было у меня раньше. Тренировки идут целый день, и они тяжёлые. Хотя я понимаю, что это позволяет качественно подготовиться к чемпионату. Я рад, что межсезонье подходит к концу и мы наконец будем играть. Как общаюсь с Анваром Гатиятулиным? Он немного говорит по-английски, а его помощник владеет языком в совершенстве, так что именно он всё нам и переводит.
Мне нравится то, что в команде два шведских хоккеиста. С Томашем Гикой я уже играл раньше, а Лукаша Седлака знаю по выступлению за океаном. Хорошо, когда в команде есть знакомые лица и люди, с которыми можно поговорить по-английски. Кроме того, я слышал много хорошего о Челябинске. Говорят, что это хоккейный город, где люди без ума от «Трактора». И сейчас мне нравится всё, что вижу вокруг себя в клубе. У нас отличная команда, и я с нетерпением жду начала сезона.
В команде шесть легионеров? Каждый из нас хотел бы провести все матчи чемпионата, однако это не получится из-за лимита на легионеров. Так что надо будет бороться за место в составе в каждой игре», – приводит слова Оберга пресс-служба КХЛ.
- 28 августа 2020
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