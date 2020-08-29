Агент Мильштейн: я и игроки не будем общаться с корреспондентом, не уважающим труд людей

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщил, что он и все клиенты его агентства больше не будут общаться с журналистом Алексеем Шевченко.



«Читал, что этот корреспондент написал про Владимира Тарасенко. У Тарасенко есть агент, человек, который ведёт его на протяжении всей карьеры. Мы все поддерживаем игрока и желаем скорейшего выздоровления. Плюс этот корреспондент позволил себе сказать, что единственное предназначение всех хоккеистов – радовать публику, чтобы люди о них хоть что-то знали. Других обязанностей, оказывается, у хоккеистов нет и ничем полезным они не занимаются. Им платят деньги за «детскую игру».



Мне позвонили многие клиенты и их семьи, они возмущены. Наше агентство и все игроки, чьи интересы я представляю, больше не будем общаться с этим корреспондентом и с изданием, которое он представляет. Нужно уважать людей и их труд, а он его не уважает. К слову, его работа зависит от хоккеистов, ведь он зарабатывает на них. Без хоккеистов он никому не интересен», — сказал Мильштейн «Чемпионату».

Жена Тарасенко опровергла слухи о скором завершении карьеры супруга