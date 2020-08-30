Койл — о 1-3 в серии с «Тампой»: люди выпутывались из худших ситуаций

Нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл дал комментарий после поражения в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3, 1-3).

«Люди бывали и в худших ситуациях, но всё равно выпутывались. Всё дело в психологии. Нам просто нужно перегруппироваться и идти от матча к матчу», – цитирует Койла пресс-служба НХЛ.

Счёт в матче был открыт на девятой минуте, шайбу забросил форвард «Тампы» Ондржей Палат. В середине второго периода Палат оформил дубль, одним из ассистентов выступил российский форвард Никита Кучеров. На 39-й минуте преимущество «молний» упрочил защитник Виктор Хедман, Кучеров отдал ещё один голевой пас. В середине третьего периода форвард Джейк Дебраск сократил отставание «Бостона», установив окончательный счёт.