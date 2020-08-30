Волков — об арене в Омске: подрядчик серьёзный, должен выполнить все обязательства в срок

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал ситуацию с допуском болельщиков на домашние матчи клуба на старте регулярного чемпионата и рассказал о ходе строительства арены в Омске.

«На данный момент мы выполняем директиву Роспотребнадзора по поводу посещаемости матчей. Сейчас мы продаём около 1000 билетов на первые матчи в Балашихе. Надеюсь, что в дальнейшем сможем увеличить число болельщиков.

Буквально месяц назад мы приезжали в Омск, на место строительства новой арены, поднимали там флаг. Все работы на объекте ведутся в соответствии с графиком, подрядчик очень серьёзный, должен выполнить все обязательства в срок», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.