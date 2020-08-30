Фурх – о победе на Кубке Салея: показали характер, трофей отправляем в Минск

Голкипер минского «Динамо» Доминик Фурх прокомментировал победу в финальном матче предсезонного Кубка Салея с «Юностью» (3:0).

«Мы играли очень хорошо, придерживались своей системы. Это видно хотя бы по такому показателю: за первый период был всего один бросок по нашим воротам. Каждый в команде проделал хорошую работу. Доволен ли, что за два матча на Кубке Салея у меня два «сухаря»? Да, но тут заслуга всей команды. В двух матчах мы контролировали игру, у соперника не было много голевых моментов.

Может, нескромно с моей стороны, но такие игры в чём-то даже сложнее. У вратаря мало работы, непросто держать концентрацию, определённый момент соперник проводит опасную атаку и надо быть готовым отразить бросок.

Я рад, каждая побед важная. Команда показала характер, в прошлом году, как я слышал, выступление на Кубке Салея не получилось. На этот раз мы сделали своё дело. Трофей отправляем в Минск», – приводит слова Фурха пресс-служба клуба.