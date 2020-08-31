Денис Гурьянов отметился голом после курьёзной ошибки вратаря и защитника «Колорадо»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». К концу третьего периода в счёте ведут номинальные хозяева льда – игроки «Далласа» — 5:3.

На 8-й минуте 3-го периода 23-летний российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов стал автором своей 8-й заброшенной шайбы в текущем розыгрыше Кубка Стэнли после курьёзной ошибки между защитником Кейлом Макаром и вратарём Павлом Францзоузом.

Видео гола Гурьянова в ворота «Колорадо» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли 23-летний Денис Гурьянов отметился 10 (8+2) набранными очками в 13 играх, а его коэффициент полезности составляет «+1».