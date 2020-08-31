Три клуба КХЛ начнут сезон без зрителей на домашних трибунах

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился ожиданиями от предстоящего сезона, который начнётся 2 сентября.
«Начнём с того, что новый сезон будет первым при жёстком «потолке зарплат». Уже сейчас видно, как выравниваются составы команд; многие хорошо усилились. Мы увидим увеличение конкурентной среды, а значит яркие и упорные матчи и рост интереса среди поклонников нашей игры. Я вместе со всеми соскучился по большому хоккею и, как и все болельщики, с нетерпением жду старта чемпионата.
Ситуация с допуском зрителей? Наша позиция осталась прежней: хоккей для зрителей, и пускать на трибуны болельщиков нужно. Необходимо следовать рекомендациям региональных органов, а также смотреть, сколько болельщиков позволяет вместить арена при условии соблюдения всех мер безопасности. Этот вопрос — приоритетный для клубов, поэтому именно клубы вырабатывают оптимальное решение. По состоянию на 30 августа матчи без зрителей будут вынуждены проводить в Казахстане, Череповце и Новосибирске. На остальных аренах вместимость варьируется. Универсальной формулы здесь нет и не может быть. На сегодняшний день некоторые клубы уже объявили о том, как будут действовать, сколько продали и ещё продадут абонементов, сколько билетов будет пущено в продажу», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.
- 31 августа 2020
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