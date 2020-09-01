43-летний Хара: ещё не принял решения насчёт будущего. Буду открыт для любых вариантов

43-летний защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился эмоциями от вылета из плей-офф НХЛ после поражения в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4).

«Я очень горжусь нашей командой. Многие игроки узнали что-то новое для себя. Надеюсь, это сделает наш состав сильнее и опытнее, чтобы преуспеть в будущем. Некоторые игроки всё ещё довольно сырые. Но каждый из них выдал максимум и играл от всего сердца.



Насчёт будущего я ещё не принял решения. Матч только закончился! Я буду открыт для любых вариантов. Легко поддаться на уловку и начать гадать на тему «а что, если?». Всякое случается. Из-за пандемии всё может сложиться не так, как кажется. Все через это прошли, каждая команда в каждом виде спорта и каждой стране», — приводит слова Хары журналист Тай Андерсон.