Купер: у Василевского была пятимесячная пауза, так что он хочет играть как можно больше

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:2 2ОТ, 4-1).

«У нас многое получалось, но нам потребовалась каждая унция энергии, чтобы пережить этот первый овертайм. Все были с высунутыми языками от усталости, и как ребята вообще нашли силы на второй овертайм, я не представляю. Я пытался тасовать звенья, чтобы дать форвардам хоть немного отдышаться, но заметил, что соперники были такими же уставшими, как и мы. Позволить им нанести всего один бросок в створ за 14 минут и 10 секунд второго овертайма потребовало впечатляющих усилий.



И вся команда, и наш вратарь сегодня были очень хороши. Вклад в победу внёс каждый. Что касается нагрузки на Василевского — послушайте, у него была пятимесячная пауза, так что, по-моему, он сам сейчас хочет играть как можно больше. И чувствует себя довольно свежим. Он молодой парень, и нам довольно комфортно, особенно в ситуации, в которой нам посчастливилось выиграть первые две серии в пяти матчах, и Васи успевает получать адекватный отдых. Кроме того, мне кажется, что после случившегося в прошлом году все ребята хотят быть на льду, чтобы переписать эту историю. Как бы то ни было, он проделал за нас фантастическую работу, в этом никаких сомнений», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.