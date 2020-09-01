Артюхин: Ржига очень любил игру и свою работу, он по-хорошему болел хоккеем

Нападающий подмосковного «Витязя» Евгений Артюхин прокомментировал уход из жизни известного чешского тренера Милоша Ржиги.



«Очень печальная новость. Я работал с Милошем в СКА, он симпатизировал мне. Конечно, очень жаль, что Ржиги больше с нами нет – это огромная потеря для хоккея. Милош был очень вовлечён в свою работу, был доброжелателен, общителен. Со всеми ребятами находил общий язык. Да и как тренер был очень классный.



Мне в моей жизни он очень помог. Под его руководством у меня был лучший сезон в карьере. Он был очень эмоциональный, яркий. За команду стоял горой, готов был сам выйти на лёд. С судьями постоянно выяснял, спорил, доказывал. Он по-хорошему болел хоккеем, очень любил эту игру. Любил тренировать, любил свою работу», – сказал Артюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



Под руководством Милоша Ржиги Артюхин провёл самый результативный сезон в КХЛ, выступая за питерский СКА (16 голов, 7 передач и 150 минут штрафа в 47 матчах), и получал приглашения в сборную России.

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