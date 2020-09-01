Президент «Локомотива» – о критике Мичкова: странно это от него слышать

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал критику в адрес клуба Мичкова, заявившего, что в клубе маринуют людей.



«Мы не занимаемся пиаром, не хотим активно участвовать в обсуждении этих вопросов. Нет сейчас другого такого клуба, который бы активно использовал такое количество молодых игроков в основном составе. Говорить о мариновании игроков некорректно, не знаю, почему это вырывается у ребят. Мичкова точно никто не мариновал, странно это от него слышать. Что-то здесь непонятное, неплохо бы разобраться, но не будем зря тратить время. Огромное количество ребят у нас имеет шанс себя проявить, и главное – они играют. Возьмите нынешний состав и сосчитайте, сколько игроков являются воспитанниками клуба.



К переходам юниоров из клуба в клуб отношусь нормально, если всё сделано по правилам, чтобы на игроков не влияли тем или иным способом», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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