Президент «Локомотива» – о критике Мичкова: странно это от него слышать

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал критику в адрес клуба Мичкова, заявившего, что в клубе маринуют людей.
«Мы не занимаемся пиаром, не хотим активно участвовать в обсуждении этих вопросов. Нет сейчас другого такого клуба, который бы активно использовал такое количество молодых игроков в основном составе. Говорить о мариновании игроков некорректно, не знаю, почему это вырывается у ребят. Мичкова точно никто не мариновал, странно это от него слышать. Что-то здесь непонятное, неплохо бы разобраться, но не будем зря тратить время. Огромное количество ребят у нас имеет шанс себя проявить, и главное – они играют. Возьмите нынешний состав и сосчитайте, сколько игроков являются воспитанниками клуба.
К переходам юниоров из клуба в клуб отношусь нормально, если всё сделано по правилам, чтобы на игроков не влияли тем или иным способом», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 сентября 2020
-
18:23
-
18:12
-
17:59
-
17:37
-
17:29
-
17:19
-
17:10
-
16:55
-
16:50
-
16:45
-
16:32
-
16:23
-
15:55
-
15:34
-
15:10
-
14:50
-
14:32
-
14:10
-
13:55
-
13:30
-
13:10
-
12:54
-
12:45
-
12:10
-
11:45
-
11:40
-
11:15
-
11:01
-
10:45
-
10:23
-
10:08
-
09:51
-
09:30
-
08:52
-
08:22