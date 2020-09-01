Скабелка: две ночи до старта чемпионата будут напряжёнными

Главный тренер ХК «Локомотив» Андрей Скабелка поделился некоторыми подробностями предсезонной подготовки команды.
«Почему на турнире в Сочи играли без спецбригад? Первый месяц всегда посвящён закладке фундамента, турнир в Сочи был первым этапом. Все четыре звена, конечно, не будут играть в спецбригадах, делали это в Сочи, чтобы ребята получили нагрузку в равной мере. В Челябинске было бы уже по-другому, если бы мы туда поехали.
Общение с легионерами проходит в позитивном ключе. Легионеры обычно позитивные ребята. На английском общаться не проблема, а если нужно поговорить по душам, есть знатоки и шведского, и английского языков.
Проделали большую работу по физподготовке, команда достойно справилась с нагрузками. Это очень важно, в сборах у команды формируется характер, потому что держать высокий уровень не на паре тренировок, а два месяца дорогого стоит. Хотели бы сыграть больше игр, но график довольно сложный, почти все команды в одинаковых условиях, все будут входить с начала чемпионата. Физическим состоянием команды довольны.
С одной стороны, с вратарями всё просто, с другой – вратарская позиция настолько ответственная, что это большой момент согласования и принятия правильного решения в выборе вратаря на игру. Исаев здорово проявил себя на предсезонке, у Коновалова тоже были повреждения в ходе предсезонки, но сейчас он полностью восстановился. На Эдди мы не сможем рассчитывать в начале сезона, так что у нас будет непростой выбор. Две ночи до старта чемпионата будут напряжёнными, нам предстоит решить, кто начнёт игру со «Спартаком», – передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 1 сентября 2020
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