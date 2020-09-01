Яковлев: надеемся, в этом сезоне введут аренды

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев прокомментировал трансферную кампанию клуба в нынешнее межсезонье.



«Приглашение целого ряда игроков вызвано тем, что многие лидеры ушли: кто по возрасту, кто в НХЛ, кто по семейным обстоятельствам. Ну и, видимо, пришло время что-то изменить в нашей команде. Этому способствовало введение жёсткого потолка, это позволило на равных участвовать с клубами, которые раньше значительно превышали нас в платёжной ведомости. Эти два обстоятельства послужили основой к тому, что мы более активно начали работать на рынке игроков. Кроме того наблюдаем, что молодые игроки матереют, мы на них надеемся. В настоящее время мы видим сильную, сбалансированную, боеспособную команду.



Со Скабелкой у нас полноценный контракт на три года, без каких-то опций. Надеемся на него, доверяем ему. Кронвалль – полноценный работник тренерского штаба. Он будет заниматься селекцией в Европе и Северной Америке, но в условиях пандемии непросто найти формат. Думаю, мы справимся.



Коршков вернулся, надеемся, в ближайшее время он наберёт форму. На Егора мы очень рассчитываем. Сосунова мы помним, если у него будет желание вернуться, обязательно попробуем его в деле. Мы его давно не видели, не понимаем, в каком он состоянии. Если у него будет желание, мы его проверим.



Сейчас активно идут опросы по условиям аренды, но пока решения нет. Надеемся, в этом сезоне аренду введут.

Преемственность поколений важна, это стратегия клуба, наша многолетняя работа, мы будем упорно действовать в рамках этого направления.



Мы ещё больше усилим нашу работу с молодёжью, поскольку не так много в нашем хоккее одарённых ребят. Мы будем стараться воспитывать своих, более техничных ребят, у которых есть понимание наших требований», – передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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