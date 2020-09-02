Гатиятулин: стратегия «Трактора» — атакующий хоккей. Будем менять тактику по ситуации

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин ответил на вопросы журналистов перед стартом регулярного чемпионата КХЛ.

«Не будет ли проблем с попаданием в состав у Берглунда? На игру будет выходить сильнейший состав, не стал бы заострять внимание на Берглунде. Мы с ним разговаривали, я ему сказал, что где-то он будет играть и в центре, и с краю. Он отнёсся с пониманием. В прошлом году были травмы, поэтому решили, что в команде будет шесть легионеров.

У каждого игрока системы будет шанс проявить себя. Не взяли Дорофеева и Степанова на турнир в Уфе, потому что надо было проверить игроков. Ситуация может быть разной, взяли ребят постарше, а молодёжь отправили на турнир с «Челметом», чтобы они получили полный объём игровой практики. По возвращении привлекли их обратно, но там были проблемы, связанные с болезнью. Кто-то пропустил, на сегодняшний день набирает форму, будем общаться с тренерским штабом «Челмета», кого они будут рекомендовать, эти ребята обязательно будут появляться в составе «Трактора».

Можно ли сделать более агрессивную команду, где все будут играть в атаке? Стараемся, у нас есть стратегия играть в более атакующий хоккей. Не удалось провести достаточное количество игр, чтобы понимать более эффективные сочетания троек. У каждого звена будут свои задачи, в процессе сезона будем смотреть сочетания. Если будет получаться, что все пятёрки будут хорошо играть в атаке, конечно, мы будем придерживаться такого хоккея.

Есть различия в составе в бронзовый и этот сезон. Надеемся, получится играть в более атакующий хоккей. Будем менять тактику по ситуации, показывать хоккей, который будет приносить результат», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.