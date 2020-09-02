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Юрий Трубачёв назначен капитаном «Северстали»

Юрий Трубачёв назначен капитаном «Северстали»
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» в официальном «твиттере» объявила имена капитана команды и ассистентов.

«В нашей команде прошли выборы капитана и ассистентов. Капитан — Юрий Трубачёв. Денис Вихарев — 1-й ассистент, Антон Сизов — 2-й, Игорь Гераськин — 3-й, Шон Лалонд — 4-й», — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне 37-летний Трубачёв принял участие в 51 встрече, забросив пять шайб и сделав девять результативных передач при показателе полезности «-5» и 20 минутах штрафного времени. Всего в «регулярках» КХЛ на счету форварда 582 матча, в которых набрал 221 (82+139) очко при показателе полезности «-364» и 241 минуте штрафа. В плей-офф Трубачёв сыграл в 23 встречах, забросив три шайбы и сделав три результативные передачи.

«Северсталь» продлила контракт с Трубачёвым. Следующий сезон станет для него 16-м в клубе
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