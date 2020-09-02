Президент КХЛ: смотрим за примером НХЛ, но у нас совсем другие реалии

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от подготовки к началу сезона.



«Очень рады начать сезон КХЛ в сроки, когда и планировали. Надеюсь, всё продолжится в том же русле. Чувствую по себе, что все уже соскучились по хоккею. Хорошо, что пришли люди, есть некий процент посещаемости. Дальше нужно продолжать быть осторожными, следить за здоровьем спортсменов и судей, а также всех, кто работает на матчах.



Мы смотрим за примером НХЛ, следим за устройством их «пузыря». Хорошо, что у них нет заболевших, каждый день проводят тестирование. Но у нас совсем другие реалии. Мы не сможем собрать все команды в одном городе, потому что нет столько арен и гостиниц. Хотим всё привести к тому, чтобы наши зрители могли приходить на домашние матчи любимых команд», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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