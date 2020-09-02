Президент КХЛ: смотрим за примером НХЛ, но у нас совсем другие реалии

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от подготовки к началу сезона.
«Очень рады начать сезон КХЛ в сроки, когда и планировали. Надеюсь, всё продолжится в том же русле. Чувствую по себе, что все уже соскучились по хоккею. Хорошо, что пришли люди, есть некий процент посещаемости. Дальше нужно продолжать быть осторожными, следить за здоровьем спортсменов и судей, а также всех, кто работает на матчах.
Мы смотрим за примером НХЛ, следим за устройством их «пузыря». Хорошо, что у них нет заболевших, каждый день проводят тестирование. Но у нас совсем другие реалии. Мы не сможем собрать все команды в одном городе, потому что нет столько арен и гостиниц. Хотим всё привести к тому, чтобы наши зрители могли приходить на домашние матчи любимых команд», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 сентября 2020
-
21:45
-
21:14
-
21:08
-
21:04
-
20:59
-
20:56
-
20:50
-
20:36
-
20:08
-
19:51
-
19:34
-
19:19
-
18:56
-
18:37
-
18:16
-
17:54
-
17:38
-
17:19
-
16:58
-
16:42
-
16:22
-
16:00
-
15:30
-
15:10
-
14:35
-
14:15
-
14:01
-
13:55
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:30
-
12:25
-
12:17
-
12:14