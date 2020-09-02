Морозов: ЦСКА не оплатил налог на роскошь, клуб обратился в дисциплинарный комитет

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о клубах, которые должны заплатить за превышение потолка зарплат в сезоне-2019/2020, а также о подготовке к Матчу звёзд.



«ЦСКА не оплатил налог на роскошь, клуб обратился в дисциплинарный комитет, который вынесет решение. Есть у нас два клуба, которые решили всё решать в юридической плоскости. Второй клуб – «Салават Юлаев». Сейчас идёт подготовка к проведению Матча звёзд КХЛ. Мы с Ригой на связи, постоянно общаемся. Рассчитываем, что проведём Неделю звёзд хоккея в Латвии. Хотелось бы, чтобы всё прошло при полных трибунах», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Напомним, ЦСКА должен заплатить 350 млн рублей, а «Салават Юлаев» — 215 млн. Потолок зарплат в сезоне-2019/2020 составлял 800 млн рублей. За его превышение полагался штраф в размере 30% суммы превышения.

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