Морозов — о ситуации в Минске: «Динамо» готово к сезону

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с минским «Динамо».
«Ситуация в Минске? Хоккей вне политики. «Динамо» готово к сезону, клуб прислал нам все гарантии, что гостевая команда будет находиться в полной безопасности. Болельщики могут ставить ультиматумы, но официальной информации у нас нет.
Работаем над вопросом пересечения границ. Если нам заранее подать все списки, которые пересылаем в Минспорта и другие органы, то всё работает. Система налажена. Спасибо всем структурам, которые помогают нам в проведении чемпионата», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, 3 сентября в Минске (Беларусь) должна состояться встреча местного «Динамо» с «Йокеритом». Болельщики финского клуба выступают за отмену матча и угрожают бойкотировать матчи, если команда полетит в Минск.
- 2 сентября 2020
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