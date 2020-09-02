«Ак Барс» впервые с 2018 года обыграл ЦСКА
«Ак Барс» впервые с 2018 года обыграл московский ЦСКА. Благодаря этой победе казанцы выиграли Кубок открытия.
Последние шесть матчей между клубами завершались проигрышем «Ак Барса». Примечательно, что последняя победа казанцев над ЦСКА также связана с золотыми медалями. В сезоне-2017/2018 «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина, в финале обыграв «армейцев» (4-1). Именно с тем успехом и была связана последняя победа «Ак Барса» над ЦСКА.
Напомним, встреча за Кубок открытия — 2020 завершилась победой казанского клуба в овертайме со счётом 3:2. Голы в составе «Ак Барса» на счету нападающих Стефана Да Косты, Джастина Азеведу и Дмитрия Воронкова. В ЦСКА голы на свой счёт записали защитник Дмитрий Саморуков и форвард Антон Слепышев.
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2020/2021
- 2 сентября 2020
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