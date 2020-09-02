Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Квартальнов: Рейдеборн мог не пропускать первый гол, как и второй, но он перевернул матч

Квартальнов: Рейдеборн мог не пропускать первый гол, как и второй, но он перевернул матч
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с ЦСКА.

«Непростой матч, тяжёлый. Довольны результатом, выиграли. Был небольшой сумбур, пропустили гол с первого же броска. Может, нервозность была дальше, много потерь в передачах. Потихоньку взяли себя в руки и довели матч до победы.

Согласен, Рейдеборн первый гол мог не пропускать, да и второй тоже. Может быть, там подставления были. Но он перевернул нам игру, отразив буллит. После этого мы сравняли счёт и выиграли. С Зариповым всё хорошо, он будет играть в следующем матче. Тихонов играл нормально, но дали молодому побольше поиграть, сказалась микротравма у Вити.

Звено Да Косты выглядело неплохо, хороший гол в большинстве забили. Думаю, они могут играть ещё сильнее», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка открытия. Победная шайба на счету Дмитрия Воронкова.

«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче сезона-2020/2021
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020