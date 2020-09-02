Квартальнов: Рейдеборн мог не пропускать первый гол, как и второй, но он перевернул матч

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги встречи с ЦСКА.
«Непростой матч, тяжёлый. Довольны результатом, выиграли. Был небольшой сумбур, пропустили гол с первого же броска. Может, нервозность была дальше, много потерь в передачах. Потихоньку взяли себя в руки и довели матч до победы.
Согласен, Рейдеборн первый гол мог не пропускать, да и второй тоже. Может быть, там подставления были. Но он перевернул нам игру, отразив буллит. После этого мы сравняли счёт и выиграли. С Зариповым всё хорошо, он будет играть в следующем матче. Тихонов играл нормально, но дали молодому побольше поиграть, сказалась микротравма у Вити.
Звено Да Косты выглядело неплохо, хороший гол в большинстве забили. Думаю, они могут играть ещё сильнее», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, «Ак Барс» обыграл московский ЦСКА в овертайме со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка открытия. Победная шайба на счету Дмитрия Воронкова.
- 2 сентября 2020
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