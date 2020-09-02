Кэссиди: никогда не хочешь проигрывать таким образом

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди после поражения в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 2ОТ, 1-4) подвёл итоги выступления команды в розыгрыше Кубка Стэнли.



«Не могу не думать о следующем сезоне. Никогда не хочешь проигрывать таким образом, не хочешь вылетать так. Чувствую, у нас есть настоящая команда. Она должна продолжать играть. Мы должны понять, как оставаться на этом пути», – цитирует Кэссиди официальный «твиттер» команды.



Подопечные Джона Купера стали первым участником полуфинала Кубка Стэнли. В финале Восточной конференции «молнии» встретятся с победителем серии «Нью-Йорк Айлендерс» — «Филадельфия Флайерз» (3-1). «Островитяне» находятся в одном шаге от выхода в следующий раунд.

«Тампа» вырвала победу у «Бостона» и вышла в финал Восточной конференции