Доус — о физическом состоянии: с каждым днём чувствую себя лучше

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус подвёл итоги встречи с ЦСКА.



«Матч получился трудным. ЦСКА – очень сильный соперник, любит играть жёстко. Мы хорошо сыграли в третьем периоде, а в овертайме добились победы.



Гол Азеведу? Мы отлично сыграли в форчеке, чтобы забрать шайбу. Азеведу отлично открылся, мне оставалось лишь сделать ему точную передачу.

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Физическое состояние? Довольно неплохо. Не провёл ни одного предсезонного матча, но участвовал в нескольких двусторонках, и это помогло немного войти в форму. Были напряжённые тренировки. Это только первый матч. С каждым днём чувствую себя лучше», – передаёт слова Доуса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, «Ак Барс» со счётом 3:2 обыграл московский ЦСКА в овертайме и стал обладателем Кубка открытия. Победная шайба на счету Дмитрия Воронкова.