Йони Ортио: идеальных условий не было ни у кого, особенно у «Барыса»

29-летний финский вратарь казахстанского «Барыса» Йони Ортио рассказал о подготовке к сезону и оценил уровень команды.
«Я поддерживал форму, в основном просто занимаясь в спортзале, к концу лета начал немного кататься. Нужно делать всё, что в твоих силах. Хорошо, что у меня появилась возможность играть снова и еще потренироваться со своей новой командой. Поэтому, учитывая обстоятельства, думаю, мы готовы. Понятно, что идеальных условий ни у кого не было, особенно у нас, потому что мы приехали сюда с опозданием, но нужно стараться даже плохую ситуацию обратить в свою пользу.
Я думаю, играть в такой команде, как «Барыс» — здорово, особенно нам, иностранным хоккеистам, — нас тут много. Думаю, здесь сложилась хорошая комбинация иностранных и местных игроков, отличная команда. Все, кто здесь находится, — замечательные ребята. Я очень рад возможности побороться вместе с ними за победу», — цитируют Ортио «Известия».
В минувшем сезоне Ортио выступал в Швейцарии за «Цюрих». Финский вратарь принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, пропуская в среднем за матч 2,38 шайбы и отражая 91,7% бросков.
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