Харламов: Жафяров хотел попробовать свои силы в НХЛ, но губернатор повлиял на его решение

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал продление контракта с нападающим Дамиром Жафяровым.

«Мы ещё весной вплотную занимались комплектованием состава, и посчитали, что у нас вратарская линия достойная, чтобы нормально войти в сезон. Мы возлагаем на Тихомирова и Серебрякова большие надежды, это уже не молодые парни.

Почему для подписания Жафярова пришлось прибегнуть к помощи губернатора? Никитин любит хоккей, он председатель наблюдательного совета клуба, интересуется нашими делами, так что почему бы и нет? Вы поймите, что Жафяров – это игрок сборной России. Он хотел попробовать свои силы в НХЛ, но в нынешней ситуации остался в «Торпедо», и губернатор сумел повлиять на это решение.

В связи с тем, что наш бюджет довольно ограничен, мы старались выстраивать все звенья так, чтобы они были конкурентоспособны. Сейчас у нас все звенья выглядят симпатично, пригласили хороших иностранцев. Считаю, что «Торпедо» способно заявить о себе в полный голос, мы стали сильнее. Не смотрите на то, что добавился ряд молодых игроков без опыта игры в КХЛ. Но это очень одарённые ребята, которые умеют хорошо играть в хоккей. Мы им можем только пожелать удачи», — передаёт слова Харламова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.