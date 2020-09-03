Брайан Бурк: Александр Овечкин был послан в НХЛ Богом

Бывший генеральный менеджер клубов НХЛ Брайан Бурк поделился своим мнением о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

«Он всё делает здорово. Проводит мощные силовые, забивает голы, но это не всё. Он вдыхает жизнь в команду. Этот парень послан в нашу лигу Богом. У нас много пресных, ничем не примечательных личностей, и есть Ови», — сказал Бурк в первой серии документального фильма «Alex to Ovi».

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, присуждаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.