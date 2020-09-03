Хартли: Емелин бросался на 18-летнего Овчинникова? На льду не предъявляют паспортов

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).

«В первом периоде мы немного нервничали, что нормально для первого матча сезона, а во втором отрезке мы уже контролировали игру. Стоит отметить потрясающую игру их голкипера Красоткина, но и Гарипов сыграл отличный матч, не пропустив ни одной шайбы. В третьем периоде забивали важный гол в большинстве и сумели отбиться в меньшинстве. Горжусь командой.

У нас два первых вратаря, не устаю об этом повторять с того самого момента, как Гарипов присоединился к команде. Нам очень повезло иметь таких вратарей. Будем использовать их обоих. Важно принимать правильное решение по вратарю на каждый конкретный матч.

Я видел игру Рида Буше и знаю, на что он способен. Это подвижный игрок, который может забить гол и раздавать результативные передачи. Их звено с Секачем и Найтом — это воплощение скорости. Они здорово контролируют шайбу и грамотно действуют в обороне. Доволен действиями всего звена.

Зачем Емелин бросался на 18-летнего Овчинникова? Вы знаете, на льду не предъявляют паспортов и свидетельств о рождении. Такое бывает, что 18-летний игрок получает травму. Ни у кого никаких табличек с возрастом не висит.

Чинахов сыграл нормально. Не стоит сразу дотягиваться до небес. Мы играем во второй лиге мира, а Чинахов, Грицюк и Чистяков пришли из молодёжки. Мы будем продолжать их учить и увеличивать игровое время по мере того, как они будут прогрессировать. Сейчас без паники», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.