Клинкхаммер: есть уверенность, что минское «Динамо» будет побеждать в этом сезоне
Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».
«Команда готова. Ждём выхода на лёд. Сегодня будет интересный матч. «Барыс» — очень сильная команда. Но мы будем играть с большим желанием, чтобы победить и порадовать болельщиков.
Ещё не знаю, кто будет капитаном. Важно, чтобы все ребята в команде были готовы к игре, чтобы все шли к одной цели. Мы хотим побеждать и показать в этом сезоне хорошую игру. Важно, что в команде есть уверенность, что мы будем побеждать.
У «Динамо» — лучшие болельщики. Мне всегда нравилось играть здесь, помню это и ценю. Мы рассчитываем на их помощь», – приводит слова Клинкхаммера пресс-служба клуба.
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