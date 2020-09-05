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Клинкхаммер: есть уверенность, что минское «Динамо» будет побеждать в этом сезоне

Клинкхаммер: есть уверенность, что минское «Динамо» будет побеждать в этом сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

«Команда готова. Ждём выхода на лёд. Сегодня будет интересный матч. «Барыс» — очень сильная команда. Но мы будем играть с большим желанием, чтобы победить и порадовать болельщиков.

Ещё не знаю, кто будет капитаном. Важно, чтобы все ребята в команде были готовы к игре, чтобы все шли к одной цели. Мы хотим побеждать и показать в этом сезоне хорошую игру. Важно, что в команде есть уверенность, что мы будем побеждать.

У «Динамо» — лучшие болельщики. Мне всегда нравилось играть здесь, помню это и ценю. Мы рассчитываем на их помощь», – приводит слова Клинкхаммера пресс-служба клуба.

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