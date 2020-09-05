Шарангович: мне надо показывать уверенную игру, брать инициативу на себя

Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с казахстанским «Барысом».

«Прошли хорошую предсезонку. Подготовка была очень качественной. Тренеры нас нагрузили, было нелегко. Думаю, все готовы, физическое состояние очень хорошее. Всё нормально. Ноги вроде бегут. Чувствую ли дополнительную ответственность? Да. Играю четвёртый год на взрослом уровне. Надо показывать хорошую, уверенную игру, брать инициативу на себя. Всё позволяет, надо доказывать», – приводит слова Шаранговича пресс-служба клуба.

Матч «Динамо» Минск — «Барыс» состоится сегодня, 5 сентября. Начало – в 17:10 мск.

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