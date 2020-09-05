«Локомотив» дома одолел хабаровский «Амур», Даниил Исаев оформил «сухарь»

Ярославский «Локомотив» дома всухую обыграл хабаровский «Амур» — 2:0.
В начале второго периода счёт открыл шведский форвард хозяев Антон Ландер. Ему ассистировали Артур Каюмов и Андре Петерссон. В середине третьего игрового отрезка с передач Максима Осипова и Владимира Ткачёва нападающий Магнус Пяаярви увеличил преимущество ярославцев. 20-летний голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил «сухарь».
Напомним, что в предыдущей встрече «Локомотив» разгромил московский «Спартак» со счётом 7:2. Дублем в том матче отметился Егор Коршков. «Амур» в Череповце уступил «Северстали» — 4:6. Дубль в составе «тигров» оформил нападающий Александр Кузнецов.
Следующую встречу «Локомотив» проведёт 9 сентября в Москве против местного «Динамо». «Амур» отправится в Балашиху, где 7 сентября сыграет с «Авангардом».
- 5 сентября 2020
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