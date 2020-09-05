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«Локомотив» дома одолел хабаровский «Амур», Даниил Исаев оформил «сухарь»

«Локомотив» дома одолел хабаровский «Амур», Даниил Исаев оформил «сухарь»
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» дома всухую обыграл хабаровский «Амур» — 2:0.

В начале второго периода счёт открыл шведский форвард хозяев Антон Ландер. Ему ассистировали Артур Каюмов и Андре Петерссон. В середине третьего игрового отрезка с передач Максима Осипова и Владимира Ткачёва нападающий Магнус Пяаярви увеличил преимущество ярославцев. 20-летний голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил «сухарь».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2020, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Ландер (Каюмов, Петерссон) – 23:57' (5x5)   2:0 Пяаярви (Осипов, Ткачёв) – 48:33' (5x4)

Напомним, что в предыдущей встрече «Локомотив» разгромил московский «Спартак» со счётом 7:2. Дублем в том матче отметился Егор Коршков. «Амур» в Череповце уступил «Северстали» — 4:6. Дубль в составе «тигров» оформил нападающий Александр Кузнецов.

Следующую встречу «Локомотив» проведёт 9 сентября в Москве против местного «Динамо». «Амур» отправится в Балашиху, где 7 сентября сыграет с «Авангардом».

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