«Локомотив» дома одолел хабаровский «Амур», Даниил Исаев оформил «сухарь»

Ярославский «Локомотив» дома всухую обыграл хабаровский «Амур» — 2:0.



В начале второго периода счёт открыл шведский форвард хозяев Антон Ландер. Ему ассистировали Артур Каюмов и Андре Петерссон. В середине третьего игрового отрезка с передач Максима Осипова и Владимира Ткачёва нападающий Магнус Пяаярви увеличил преимущество ярославцев. 20-летний голкипер «Локомотива» Даниил Исаев оформил «сухарь».

Напомним, что в предыдущей встрече «Локомотив» разгромил московский «Спартак» со счётом 7:2. Дублем в том матче отметился Егор Коршков. «Амур» в Череповце уступил «Северстали» — 4:6. Дубль в составе «тигров» оформил нападающий Александр Кузнецов.



Следующую встречу «Локомотив» проведёт 9 сентября в Москве против местного «Динамо». «Амур» отправится в Балашиху, где 7 сентября сыграет с «Авангардом».

«Локомотив» дома разгромил «Спартак», забросив 7 шайб