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Торгаев — о результате матча с «Локомотивом»: на наших игроков легла огромная нагрузка

Торгаев — о результате матча с «Локомотивом»: на наших игроков легла огромная нагрузка
Хоккей / КХЛ 0

И.о. главного тренера «Амура» Павел Торгаев прокомментировал итоги встречи с «Локомотивом».

«Хочу поблагодарить игроков команды за самоотдачу и мужество. Сегодня было много заблокированных бросков. У нас были шансы забросить шайбу, но сказалась усталость. На наших игроков легла огромная нагрузка за последние два дня. Все хоккеисты прошли тест на коронавирус, и у всех он отрицательный. Надеюсь, уже в следующем матче сможем выпустить оптимальный состав», — цитирует Торгаева официальный сайт КХЛ.

Напомним, «Амур» в гостях проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 0:2. Голы на свой счёт записали форварды ярославской команды Антон Ландер и Магнус Пяаярви. Голкипер «железнодорожников» Даниил Исаев отразил все 16 бросков по воротам.

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