Комментатор NBC Пьер Макгуайр является кандидатом на пост генменеджера «Аризоны»

Инсайдер Sportsnet Крис Джонстон рассказал о поисках «Аризоной Койотс» нового генерального менеджера после ухода из команды Джона Чайки.
«На этой неделе в связи с этим выплыло интересное имя — Пьер Макгуайр. Он беседовал с клубом по этому поводу. Интересно, что исполняющий обязанности генменеджера Стив Салливан сейчас обсуждает возможные сделки с другими командами. Знаю, ему звонят по поводу вратаря Дарси Кемпера. То есть за спиной этих поисков генменеджера Салливан уже активно работает по трейдам», — сказал Джонстон.
59-летний Макгуайр работает на телевидении с 1997 года. С 2011-го — комментатор и аналитик на канале NBC. До телевизионной карьеры занимал должности скаута и ассистента главного тренера в «Питтсбурге» и «Оттаве», а также главного тренера и ассистента генерального менеджера — в «Хартфорде».
- 6 сентября 2020
-
10:56
-
10:20
-
10:01
-
09:40
-
09:16
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:57
-
07:28
-
07:15
-
07:00
-
06:55
-
05:32
-
05:00
-
03:16
-
02:09
- 5 сентября 2020
-
23:57
-
23:36
-
23:23
-
23:08
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:14
-
22:01
-
21:45
-
21:32
-
21:17
-
21:12
-
21:06
-
20:53
-
20:43
-
20:21
-
20:01