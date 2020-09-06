Комментатор NBC Пьер Макгуайр является кандидатом на пост генменеджера «Аризоны»

Инсайдер Sportsnet Крис Джонстон рассказал о поисках «Аризоной Койотс» нового генерального менеджера после ухода из команды Джона Чайки.

«На этой неделе в связи с этим выплыло интересное имя — Пьер Макгуайр. Он беседовал с клубом по этому поводу. Интересно, что исполняющий обязанности генменеджера Стив Салливан сейчас обсуждает возможные сделки с другими командами. Знаю, ему звонят по поводу вратаря Дарси Кемпера. То есть за спиной этих поисков генменеджера Салливан уже активно работает по трейдам», — сказал Джонстон.

59-летний Макгуайр работает на телевидении с 1997 года. С 2011-го — комментатор и аналитик на канале NBC. До телевизионной карьеры занимал должности скаута и ассистента главного тренера в «Питтсбурге» и «Оттаве», а также главного тренера и ассистента генерального менеджера — в «Хартфорде».