Стрёмвалль: если бы мог решать, когда смогу выйти на лёд, начал бы прямо сейчас

Нападающий Мальте Стрёмвалль, продливший контракт с «Сочи», прибыл в расположение клуба и поделился ожиданиями от сезона.
«Очень рад вернуться. Очень долго ждал возможности сюда приехать, ждал визу, наконец-то получил ее и смог прилететь. Очень счастлив снова быть здесь и с нетерпением жду, когда все начнется и встречусь с ребятами из команды.
Лето получилось длинным, я был дома шесть месяцев. Проводил много времени с семьей и друзьями, было здорово. Но в последний месяц очень хотелось поскорее вернуться и играть снова — перерыв получился слишком долгим. Наконец-то это случится.
Хочу стать лидером в команде, отдаваться каждой игре, помогать команде побеждать. Моя сильная сторона — атакующая игра. Хочу забрасывать шайбы и приносить пользу в нападении. Знаю, что команда значительно омолодилась, и готов быть примером и помогать, поскольку играл здесь в прошлом году. С воодушевлением настроен на этот новый шаг в карьере и на то, чтобы становиться лучше.
Если бы мог решать, когда смогу выйти на лёд, начал бы сейчас. Но сначала нужно пройти все необходимые медицинские тестирования и процедуры, чтобы я смог выйти на лед и начать играть. Надеюсь, это все произойдет очень быстро. Я готов играть», — цитирует Стрёмвалля пресс-служба ХК «Сочи».
- 6 сентября 2020
-
15:30
-
15:00
-
14:34
-
14:00
-
13:36
-
13:15
-
12:53
-
12:26
-
11:55
-
11:30
-
10:56
-
10:20
-
10:01
-
09:40
-
09:16
-
09:05
-
08:46
-
08:30
-
07:57
-
07:28
-
07:15
-
07:00
-
06:55
-
05:32
-
05:00
-
03:16
-
02:09
- 5 сентября 2020
-
23:57
-
23:36
-
23:23
-
23:08
-
22:52
-
22:44
-
22:31
-
22:14