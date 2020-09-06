Стрёмвалль: если бы мог решать, когда смогу выйти на лёд, начал бы прямо сейчас

Нападающий Мальте Стрёмвалль, продливший контракт с «Сочи», прибыл в расположение клуба и поделился ожиданиями от сезона.

«Очень рад вернуться. Очень долго ждал возможности сюда приехать, ждал визу, наконец-то получил ее и смог прилететь. Очень счастлив снова быть здесь и с нетерпением жду, когда все начнется и встречусь с ребятами из команды.



Лето получилось длинным, я был дома шесть месяцев. Проводил много времени с семьей и друзьями, было здорово. Но в последний месяц очень хотелось поскорее вернуться и играть снова — перерыв получился слишком долгим. Наконец-то это случится.



Хочу стать лидером в команде, отдаваться каждой игре, помогать команде побеждать. Моя сильная сторона — атакующая игра. Хочу забрасывать шайбы и приносить пользу в нападении. Знаю, что команда значительно омолодилась, и готов быть примером и помогать, поскольку играл здесь в прошлом году. С воодушевлением настроен на этот новый шаг в карьере и на то, чтобы становиться лучше.



Если бы мог решать, когда смогу выйти на лёд, начал бы сейчас. Но сначала нужно пройти все необходимые медицинские тестирования и процедуры, чтобы я смог выйти на лед и начать играть. Надеюсь, это все произойдет очень быстро. Я готов играть», — цитирует Стрёмвалля пресс-служба ХК «Сочи».