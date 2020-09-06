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Брагин: по самоотдаче претензий нет, но СКА нужно убирать потери, тактические ошибки

Брагин: по самоотдаче претензий нет, но СКА нужно убирать потери, тактические ошибки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).

«Очень хороший матч, обоюдоострый. «Ак Брас» агрессивно играл, мы постарались сыграть так же агрессивно. В таких матчах очень велика цена ошибок, здесь будем ещё подчищать — нужно убирать необязательные потери, тактические ошибки. По самоотдаче претензий нет, но необязательные ошибки привели к голам в наши ворота.

В отдельных моментах в голевых ситуациях не хватает хладнокровия, в других — силовых усилий. Перестановки по ходу матча, потому что надо было отыгрываться. Собрали сильнейшие силы, что-то поменяли в звеньях, нужно было сравнивать счёт.

У Кетова ушиб, сегодня он не сыграл. Что касается вратарей, то у нас два хороших голкипера, перед следующим матчем будем думать, кто будет играть», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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