Брагин: по самоотдаче претензий нет, но СКА нужно убирать потери, тактические ошибки

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (2:3 ОТ).



«Очень хороший матч, обоюдоострый. «Ак Брас» агрессивно играл, мы постарались сыграть так же агрессивно. В таких матчах очень велика цена ошибок, здесь будем ещё подчищать — нужно убирать необязательные потери, тактические ошибки. По самоотдаче претензий нет, но необязательные ошибки привели к голам в наши ворота.



В отдельных моментах в голевых ситуациях не хватает хладнокровия, в других — силовых усилий. Перестановки по ходу матча, потому что надо было отыгрываться. Собрали сильнейшие силы, что-то поменяли в звеньях, нужно было сравнивать счёт.



У Кетова ушиб, сегодня он не сыграл. Что касается вратарей, то у нас два хороших голкипера, перед следующим матчем будем думать, кто будет играть», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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