Худобин вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч финальной серии Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали номинальные гости льда игроки «Далласа» и открыли счёт в серии – 1-0.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет 142 дня).
Второе место занимает Дуэйн Ролосон (36 лет и 217 дней), топ-3 замыкает Хью Леман (36 лет и 147 дней). Примечательно, что на девятом месте оказался голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Томас Грайсс (34 года и 220 дней), также оформивший дебютный «сухарь» в Кубке Стэнли в этом плей-офф.
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