«Коламбус» отдал голкипера Вехвиляйнена в аренду финскому «Ювяскюля»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» отправил финского голкипера Вехви Вехвиляйнена в «Ювяскюля» на правах аренды, информирует официальный сайт финского клуба. Игрок будет играть в Европе до старта сезона-2020/2021 за океаном.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ финский голкипер ни разу не сыграл за основную команду «Блю Джекетс». Финн провёл 33 матча в АХЛ за «Кливленд Монстерз», пропуская в среднем 2,76 шайбы за матч и отбивая 90,1% бросков по воротам. «Коламбус» выбрал Вехвиляйнена на драфте-2018 в шестом раунде под общим 173-м номером.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершён. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.