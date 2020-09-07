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Заварухин: «Сибирь» будет работать на игрой в обороне. Ждём домашнюю серию

Заварухин: «Сибирь» будет работать на игрой в обороне. Ждём домашнюю серию
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (1:2).

«Третья игра на выезде, понравился азарт, движение. Выходы 1 в 0 были, гол в начале 3 периода от соперника был нелогичным, пропустили его, имели много большинства. Вратарь соперника сыграл здорово, ждём домашнюю серию.

Отсутствующие игроки? Прилетим домой, я поговорю с ребятами, будет известно потом, кто будет здоровый, тот и будет играть.

Три матча поражения в одну шайбу? Да, меньше забили чем соперник, не реализовали свои моменты. Работать будем, не останавливаться, над игрой в обороне, над большинством, над всеми игровыми аспектами», – передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

«Сибирь» потерпела третье поражение кряду, дома проиграв «Северстали»
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