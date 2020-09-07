Разин – о матче с «Сибирью»: уделили большое внимание позиционной обороне

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (2:1).

«Очень хорошая командная победа. Пропускали много голов в первых двух матчах. Большое внимание уделили позиционной обороне. Ребята сегодня справились, много ловили шайб на себя. Благодарен команде.

Не знаю, что случилось со вторыми периодами: во всех трёх матчах мы их проиграли. Третьи периоды получше, значит, команда функционально готова неплохо. Взяли четыре очка из шести. Конечно, хотелось бы побольше, но если будем брать свои очки, то всё будет нормально. Старт чемпионата вышел скомканным, у многих команд проблемы.

Сделали ставку на первый период? Нет, мы не делали ставку на первый период. У нас есть определённая тактика, и мы её придерживаемся. Хорошо, что забили в первом периоде. «Сибирь» проиграла первые два матча и приехала злой, хотела взять очки на выезде», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.