Торгаев – про 2:8 от «Авангарда»: 10 человек играли после второй тренировки за две недели

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:8).

«Сложный матч. Получился только первый период, пока были силы. Немного надломил второй гол. Команда соперника раскрепостилась и заиграла в свою силу. Хочу похвалить свою команду за отношение и мужество.

«Амур» не готов физически? Согласен. 10 человек сегодня играли после второй тренировки за прошедшие две недели, сложно было. Много травмированных игроков, поэтому сегодня был такой состав», — передаёт слова Торгаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

У омского клуба это третья кряду победа, в то время как хабаровский «Амур» проиграл все три матча регулярного чемпионата. Следующие матчи оба клуба проведут в гостях с «Металлургом». «Амур» проведёт матч в Магнитогорске 9 сентября, «Авангард» – 11-го.