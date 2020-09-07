Торгаев – про 2:8 от «Авангарда»: 10 человек играли после второй тренировки за две недели

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев прокомментировал разгромное поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:8).
«Сложный матч. Получился только первый период, пока были силы. Немного надломил второй гол. Команда соперника раскрепостилась и заиграла в свою силу. Хочу похвалить свою команду за отношение и мужество.
«Амур» не готов физически? Согласен. 10 человек сегодня играли после второй тренировки за прошедшие две недели, сложно было. Много травмированных игроков, поэтому сегодня был такой состав», — передаёт слова Торгаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
У омского клуба это третья кряду победа, в то время как хабаровский «Амур» проиграл все три матча регулярного чемпионата. Следующие матчи оба клуба проведут в гостях с «Металлургом». «Амур» проведёт матч в Магнитогорске 9 сентября, «Авангард» – 11-го.
- 7 сентября 2020
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