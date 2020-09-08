Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Благодаря этому Кучеров обновил рекорд «Тампы» по результативным передачам в одном розыгрыше плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало 16 голевых передач, а прежний рекорд принадлежал Мартену Сен-Луи (15, 2004).

Также россиянин забросил 34-ю шайбу в плей-офф и стал лучшим снайпером «Тампы» в истории Кубка Стэнли, обойдя Сен-Луи (33 гола).