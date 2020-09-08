Игроки «Тампы» за весь матч с «Айлендерс» совершили лишь один бросок мимо створа ворот

Состоялся первый матч финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой номинальных хозяев со счётом 8:2.

В этом матче игроки Джона Купера установили достижение, которое вряд ли будет побито в обозримом будущем. За 60 минут матча «молнии» совершили лишь один бросок мимо створа ворот. Это произошло за 67 секунд до финальной сирены, когда промахнулся канадский нападающий Седрик Пакетт. Остальные 34 броска пришлись в створ ворот, восемь из которых оказались голевыми. Отметим, что в этой статистике не учитываются броски, заблокированные игроками «Айлендерс».