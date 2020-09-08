Тротц: «Айлендерс» просто забудут этот матч. Полевые игроки должны помогать вратарям

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8, 0-1).
«Эту игру мы просто забудем. Ранее мы проиграли несколько тяжёлых матчей в овертайме, а сегодня произошло вот такое. Наши вратари сегодня едва ли что-то могли сделать в большинстве случаев. Пятеро полевых игроков должны помогать им куда больше», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков из 25. Россиянин вышел на лёд на 11-й минуте при счёте 1:3, заменив Томаса Грайсса, пропустившего три шайбы после девяти бросков. Варламов пропустил пять голов во второй встрече подряд. Ранее это случилось в шестом матче серии второго раунда с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ).
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