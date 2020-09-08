Скудра — о матче с «Витязем»: сработали здорово, «Динамо» использовало своё мастерство

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3).

«Всех болельщиков — с победой. Думаю, у нас игра сегодня удалась, мы изменили сочетания, стиль игры, здорово работали друг за друга, у нас мастеровитая команда, мы не можем играть только на мастерстве, только через работу. Сегодня использовали мастерство, но не забывали ложиться под шайбу. Собрались недавно вместе, молодая команда, много разных национальностей, очень важно, чтобы мы обрели чувство семьи. Большое внимание уделяем таким деталям.

Смена вратаря? Да, поменяли голкипера, потому что быстро пропустили 2 гола, у нас сбилось дыхание, где-то ребята потеряли искорку на лавке, надо было найти дополнительное время. 30-секундный тайм-аут не хотел брать, смена голкипера была логичная, у нас два хороших вратаря, есть вера в них, нужно было время, чтобы вернуться к нашей игре», – передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.